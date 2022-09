‘Protestboeren’ voor de rechter na tumult bij huis minister

Elf deelnemers aan de boerenprotesten voor het huis van minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal eind juni moeten zich vrijdag voor de politierechter in Zutphen verantwoorden. Het protest liep uit de hand en ontaardde in geweld.

Het was de tweede keer die maand dat boeren het huis van de minister in het Gelderse Hierden opzochten. Op 10 juni reden boeren op een twintigtal trekkers naar haar woning om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet die toen naar buiten waren gekomen. Dat protest verliep vreedzaam.

Anders was dat ruim twee weken later toen actievoerders bij het huis van Van der Wal door een afzetting van de politie braken, waardoor de situatie zo onveilig werd dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Bij die actie is zeker een politieauto vernield. De politie besloot beelden van die ongeregeldheden te verspreiden om deelnemers te bewegen zich zelf te melden. Uiteindelijk deden elf vermeende relschoppers dit. Tien verschijnen vrijdag in het openbaar voor de rechter. De zaak tegen de elfde, minderjarige, verdachte wordt als laatste die middag achter gesloten deuren behandeld.

De elf worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. De rechtbank in Zutphen trekt de hele dag uit voor de zaken. Het zijn niet de eerste boeren die vanwege de protestacties voor de rechter verschijnen. Zo werden in Zutphen twee broers tot cel- en werkstraffen veroordeeld, onder meer voor spookrijden op de A1 op 28 juni. Ook bij de rechtbanken in Arnhem en Zwolle zijn al werkstraffen uitgedeeld.