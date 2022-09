In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een steekpartij aan de Van Embdenstraat in Delft iemand gewond geraakt. Dat gebeurde in een woning, meldt de politie op Twitter.

Een verdachte is aangehouden en het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.