President Iran wil onderzoek dood vrouw die tot protesten leidde

De acties begonnen vrijdag, nadat de 22-jarige Mahsa Amini was gestorven. Ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze niet voldeed aan de islamitische kledingvoorschriften. Volgens de demonstranten heeft Amini een fatale klap op haar hoofd gekregen van de politie en overleed ze op het bureau. De politie ontkent en zegt dat ze een natuurlijke dood stierf.

Tijdens een persconferentie in New York, waar Raisi de Algemene Vergadering van de VN bijwoont, herhaalde de geestelijke leider de conclusie van een lijkschouwer dat Amini niet was geslagen, een bevinding die door demonstranten wordt verworpen. ‘Maar ik wil niet overhaast tot een conclusie komen’, zei Raisi.

Raisi, die verbolgen is over de sancties die de VS hebben opgelegd aan de zedenpolitie in Iran, greep de gelegenheid ook aan om het Westen te beschuldigen van een ‘dubbele moraal’. Zo wees hij op de vele burgers die jaarlijks door de Amerikaanse politie worden gedood. ‘Waarom zijn er geen onderzoeken die daarop volgen?’

Iraanse autoriteiten waarschuwden donderdag dat het bijwonen van protesten over de dood van Amini illegaal is en dat demonstranten zullen worden vervolgd, melden Iraanse nieuwswebsites.