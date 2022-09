Beurzen New York sluiten daags na Fed-besluit opnieuw lager

De aandelenbeurzen in New York zijn na een wisselvallige sessie met kleine verliezen geëindigd. Een dag eerder sloten de belangrijkste graadmeters op Wall Street fors lager na een nieuwe renteverhoging door de Federal Reserve. Daarbij liet Fed-preses Jerome Powell doorschemeren ook door te gaan met rentestappen als die een recessie zouden veroorzaken, zolang dit beleid de inflatie maar beteugelt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 30.076,68 punten. De S&P 500 verloor 0,8 procent tot 3.757,99 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,4 procent tot 11.066,81 punten.

Naast de Fed verhoogden onder andere de centrale banken van Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen de rentes. Daardoor stegen de rendementen op staatsobligaties hard, waardoor aandelen in de regel minder aantrekkelijk worden.

Tesla

FedEx won 0,8 procent na een kwartaalupdate. Het logistiek concern kondigde aan dit boekjaar tot 2,7 miljard dollar aan kostenbesparingen te willen doorvoeren. Die zijn nodig omdat verslechterde marktomstandigheden en hogere personeelskosten een hap uit de winst nemen.

Tesla daalde 4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s roept in de Verenigde Staten bijna 1,1 miljoen voertuigen terug wegens een probleem met de elektrische ramen. De beveiliging van de autoruiten tegen beklemming werkt niet altijd goed, waardoor bestuurders en bijrijders kans op letsel lopen.

KB Home

Farmaceut Eli Lilly won bijna 5 procent dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. Novavax, de maker van een coronavaccin, kelderde ruim 13 procent door een verkoopadvies van JPMorgan.

KB Home daalde ruim 5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De huizenbouwer waarschuwde daarbij voor meer uitdagingen in de komende maanden. Concurrent Lennar, die ook met resultaten kwam, won 2 procent.

Cano Health

En opvallende stijger was zorgdienstverlener Cano Health. Amerikaanse media berichtten dat het bedrijf een overnameprooi is, onder andere van branchegenoot Humana (plus 0,6 procent). Het aandeel Cano Health werd in één sessie ruim 32 procent meer waard.

De euro is 0,9835 dollar waard, tegen 0,9838 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De dollar koerst nu rond het hoogste niveau ooit voor de Amerikaanse munt. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 83,61 dollar. Brentolie won 0,7 procent tot 90,46 dollar per vat.