Oppositie wil traditionele koffertje Prinsjesdag behouden

JA21-leider Joost Eerdmans vindt dat ‘tradities soms zwaarder mogen wegen dat een lichte modegril’. Bovendien merkt hij op dat ‘het afdanken van een koffer niet duurzaam is’. Hij roept Kaag dan ook op het oude koffertje gewoon te blijven gebruiken. ‘Zodat wij onze tradities, die we écht nodig hebben, koesteren’.

Eerdmans wist zich toen hij zijn pleidooi voorlas al gesteund door SGP, PVV, BBB, Groep-Van Haga en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook PvdA-leider Attje Kuiken liet weten graag haar handtekening onder ‘deze sympathieke motie’ te zetten. ‘We hebben nog een oud koffertje van Drees staan maar dat mag niet meer’, grapte zij. GroenLinks sloot zich eveneens aan.

Het huidige koffertje is sinds 1964 in gebruik en was een geschenk van de Staatsdrukkerij die dat jaar 150 jaar bestond. Het is koffertje is van geitenperkament gemaakt. Van binnen is het bekleed met blauwe zijde. De traditie begon kort na de Tweede Wereldoorlog. Toen presenteerde minister van Financiën Piet Lieftinck voor het eerst met een koffertje de rijksbegroting.