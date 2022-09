Kamer wil 100 miljoen voor gratis schoollunch

Als het aan de Tweede Kamer ligt dan maakt het ministerie van Onderwijs 100 miljoen euro vrij voor gratis lunches op scholen in kwetsbare wijken. Een voorstel van Volt en D66 krijgt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voldoende steun.

Scholen worden niet verplicht een lunch aan te bieden. Het moet onderdeel worden van plannen om kansenongelijkheid op scholen te verminderen. Het geld voor de gratis lunch moet binnen de begroting van het ministerie worden gevonden, vinden beide partijen.

‘Er zijn kinderen in Nederland die morgen zonder eten naar school worden gebracht’, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.’Met een lege maag in de klas, dat hoort niet. Niks mag de ontwikkeling van kinderen in de weg staan.’