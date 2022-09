Bepaalde groepen vrijgesteld van Russische mobilisatie

Het gaat om werknemers in de wapenindustrie, mensen die tijdelijk ongeschikt zijn bevonden, mensen die zorgen voor een familielid dat regelmatige zorg nodig heeft of iemand met een beperking, mensen die vier of meer kinderen jonger dan 16 jaar hebben en mensen van wie de moeder vier of meer andere kinderen heeft die jonger zijn dan 8 jaar en die opvoeden zonder man.

Poetin kondigde woensdag een gedeeltelijke mobilisatie af, de eerste sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Defensie wil zo’n 300.000 reservisten met militaire ervaring oproepen voor wat Rusland de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne noemt. Zo hoopt Poetin het initiatief weer naar zich toe te trekken. De afgelopen tijd heeft het Oekraïense leger een flink gebied in het noordoosten heroverd.