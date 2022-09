CU en SP: onderzoek nadelen privatisering energievoorziening

Door een reeks privatiseringen van gas- en elektriciteitsbedrijven de afgelopen decennia is de zeggenschap over deze nutsvoorzieningen vrijwel volledig verschoven van de overheid naar de vrije markt. De huidige gascrisis heeft volgens ChristenUnie en SP de nadelen daarvan blootgelegd. De partijen wijzen er daarbij op dat energie een basisbehoefte is.

Het onderzoek, dat ook moet gaan over leveringszekerheid en de rolverdeling tussen overheid en markt, is niet vrijblijvend. De partijen willen dat het kabinet er ook een eigen oordeel over geeft en met verbetervoorstellen komt.