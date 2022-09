Kamer wil ook energiesteun voor onderwijs en cultuur

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat er een prijsplafond komt voor gas en stroom voor huishoudens en kleine ondernemers met een bescheiden verbruik. Daarnaast kondigde het aan nog te werken aan een aanvullende steunregeling voor mkb-bedrijven met een hoog verbruik, zoals bakkers, slagers en glastuinders.

De Tweede Kamer roept het kabinet op om bij die zoektocht ook scholen en culturele instellingen mee te nemen. Daarbij kunnen mogelijk ook gemeenten een rol spelen.

‘Mensen thuis hebben nu al iets meer zekerheid over hun hoge energierekening’, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. ‘Maar alle scholen, theaters, musea en andere culturele instellingen moeten vaak ook fors meer betalen voor een beetje warmte. We kunnen kinderen, jongeren, cultuurliefhebbers en -makers niet in de kou laten zitten.’