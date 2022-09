VVD en CDA vragen kabinet plannen kerncentrales te versnellen

"Ik blijf vragen om eerder, om sneller serieus met kernenergie aan de slag te gaan", zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar.

Over de komst van nieuwe kerncentrales, en over de levensduur van de bestaande centrale in Borssele, moet volgende maand meer informatie komen. VVD en CDA zijn groot voorstander van kernenergie als aanvulling op zon- en windenergie en aardwarmte. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet meer reactoren wil bouwen, maar aan het halen van de klimaatdoelen op korte termijn dragen die plannen nog niet bij: het zal jaren duren voordat zo'n centrale is gebouwd.

Eerder bleek al dat het kabinet overweegt kleine kernreactoren te laten bouwen, iets waar die partijen ook voor hebben gepleit. Deze kleine modulaire kernreactoren kunnen in tegenstelling tot gewone centrales in een fabriek worden gebouwd. Bovendien nemen ze minder schaarse ruimte in beslag, en zijn ze minder duur. Maar de technologie die hiervoor nodig is, is nog in ontwikkeling.