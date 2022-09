EU mikt met nieuwe sancties op Russische olie en Kremlin-getrouwen

De Europese Unie werkt aan een maximumprijs voor Russische olie en meer sancties voor personen en organisaties die een aandeel hebben in de Russische oorlogsmachinerie. De plannen zijn een reactie op het opvoeren van de Russische oorlogsinspanningen. Wel zijn er twijfels over de haalbaarheid van nieuwe strafmaatregelen, zeggen EU-bronnen.

De Europese Commissie kondigde al aan nieuwe sancties voor te bereiden en die aan de EU-landen voor te willen leggen. Buitenlandchef Josep Borrell noemde ‘economische’ strafmaatregelen en sancties tegen specifieke personen en organisaties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen repte over sancties voor ‘civiele technologie’. Van eerdere maatregelen die Rusland van chips verstoken moeten laten ,heeft het land veel last, zegt de commissie.

De EU broedt ook op het aanpakken van de Russische olie-inkomsten. Rusland verdient nu nog flink aan de olie die het aan Europese landen verkoopt, al komt daaraan begin december een eind. Net als de zeven belangrijke westerse economieën van de G7 zou de unie volgens de commissie een prijsplafond moeten instellen zodat de Russische oorlogskas minder vol stroomt.

Maar het is de vraag of alle EU-landen nieuwe strafmaatregelen zullen steunen, zoals is vereist. De oude Russische bondgenoot Hongarije, die steeds harder tegenstribbelt, heeft zich er al tegen uitgesproken. Ook Italië kan weleens gaan dwarsliggen als daar na de verkiezingen van zondag een waarschijnlijk meer Russischgezinde regering aantreedt.

EU-diplomaten waarschuwen dat de commissie mogelijk weer te ver voor de troepen uitloopt. Ze hadden liever minder beloofd en vervolgens meer waargemaakt, mopperen ze.