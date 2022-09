Shell wil naar Zuid-Afrikaanse Hoge Raad om booronderzoek

Olie- en gasconcern Shell wil in cassatie gaan bij de Zuid-Afrikaanse Hoge Raad na een uitspraak van een lagere rechter. Die stelde dat het bedrijf geen booronderzoek mag doen voor de oostkust van Zuid-Afrika. Ook de Zuid-Afrikaanse energieminister Gwede Mantashne is het niet eens met de uitspraak en wil dat de hoogste rechter zich over de zaak buigt.