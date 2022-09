Zelenski bedankt UEFA voor steun en wijst Super League af

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Europese voetbalbond UEFA per brief bedankt voor de steun in de afgelopen maanden. De UEFA besloot onder meer om de Champions League-finale weg te halen uit Sint-Petersburg nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen. Ook zette de UEFA het sponsorcontract met Gazprom stop en werden Russische clubs en nationale ploegen uitgesloten van deelname aan internationale toernooien. Zo mochten de Russische voetbalsters afgelopen zomer niet meedoen aan het EK.

‘We zijn zeer dankbaar voor de steun en hulp van de UEFA’, schrijft Zelenski in een brief, die onder de nationale bonden is verspreid. ‘Daardoor konden de Oekraïense voetbalbond en onze nationale competities weer doorgaan. We laten de wereld zien hoe Oekraïners samenkomen om onze clubs en de nationale ploeg hartstochtelijk te steunen, ondanks raketten en bommen. We verdedigen de Oekraïense trots, eenheid en waardigheid’, aldus Zelenski.

De president grijpt zijn brief aan de UEFA aan om te laten blijken dat hij niets ziet in een Super League, een ‘gesloten’ competitie voor een selecte groep Europese topclubs. Hoewel vorig jaar het plan van twaalf clubs om een Super League op te zetten al snel mislukte vanwege alle kritiek, blijven enkele clubs achter de schermen nog steeds werken aan het project.

‘Ik hoop dat de sentimenten rond deze zogenaamde Europese Super League stoppen, want het voetbal gaat om hoop, solidariteit en plezier. Het is meer dan alleen geld, meer dan privileges voor een paar individuen’, aldus Zelenski. ‘Hier is het Europese sportmodel op gebaseerd en het vormt ook een belangrijk onderdeel van democratie en ontwikkeling in Europa.’