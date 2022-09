VN-chef wil onderzoek naar in oorlog Oekraïne begane ‘wreedheden’

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft donderdag aangedrongen op een onderzoek naar wat hij noemde een ‘catalogus van wreedheden’ die mogelijk begaan zijn in de sinds februari woedende oorlog in Oekraïne. Guterres deed die oproep toen hij een speciale zitting van de Veiligheidsraad over de oorlog in Oekraïne opende. Bij die zitting waren ook Russische en Amerikaanse topdiplomaten aanwezig.

Rapporten van de mensenrechtenorganisatie van de VN tonen ‘een catalogus van wreedheid - standrechtelijke executies, seksueel geweld, marteling en andere onmenselijke en vernederende behandeling van burgers en krijgsgevangenen’, zei Guterres.

Ook sprak Guterres zich uit over de door Rusland gesteunde referenda in verschillende gebieden van Oost-Oekraïne, waarbij hij vooruitliep op eventuele annexatie van die gebieden door Rusland op basis van die referenda. ‘Elke annexatie van het grondgebied van een staat door een andere staat vanwege de dreiging met of het gebruik van geweld is een schending van het VN-Handvest en het internationaal recht’, zei Guterres.

Nucleaire dreigingen

Tegelijkertijd benadrukte Guterres, verwijzend naar de nauwelijks verhulde nucleaire dreigingen van de Russische president Vladimir Poetin: ‘Het idee van een nucleair conflict, ooit ondenkbaar, is een onderwerp van discussie geworden. Dit is niet acceptabel.’

Ook sprak Guterres zijn zorgen uit over het verloop van de oorlog, waarvan het eind maar niet in zicht komt. De oorlog is ‘ver verwijderd van elk vooruitzicht op vrede en beweegt zich in de richting van een eindeloze cyclus van gruwel en bloedvergieten’. Hij eiste dat degenen die verantwoordelijk zijn voor mogelijke oorlogsmisdaden ter verantwoording worden geroepen in een eerlijk en onafhankelijk proces, zonder daarover in details te treden.