Duitse ministers: Russische deserteurs welkom in Duitsland

Duitsland staat open voor de opname van Russische deserteurs, gaven verschillende Duitse ministers donderdag aan. Zij reageren daarmee op berichten over Russen die de woensdag door president Vladimir Poetin aangekondigde mobilisatie willen ontvluchten.

‘Deserteurs die met ernstige repressie worden bedreigd, kunnen in de regel internationale bescherming krijgen in Duitsland’, zei bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser, tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Minister van Justitie Marco Buschmanne trok de Duitse bereidheid Russen op te nemen zelfs nog wat breder. ‘Blijkbaar verlaten veel Russen hun thuisland, degenen die het pad van Poetin haten en van de liberale democratie houden, zijn welkom in Duitsland’, twitterde hij.

Russische deserteurs hebben het recht om asiel aan te vragen in de EU, zei ook woordvoerder Anita Hipper van de Europese Commissie donderdag, want: ‘Dit is een ongekende situatie’. Ze voegde er wel aan toe dat aanvragen ‘van geval tot geval’ worden bekeken. Ook zei Hipper dat de EU-lidstaten werken aan een gezamenlijke aanpak.