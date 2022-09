Erdogan put hoop uit gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland

De gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne is volgens de Turkse president Erdogan ‘een belangrijke stap richting het beëindigen van de oorlog’. Hij zei dat de deal het resultaat is van het ‘geloof in de kracht van dialoog en diplomatie’.

Turkije bemiddelde tussen de twee oorlogvoerende landen, die daarop tot een akkoord kwamen over het ruilen van meer dan 200 Oekraïense militairen tegen 55 Russische militairen en Viktor Medvedtsjoek, een rijke Oekraïense zakenman en politicus die bevriend is met de Russische president Poetin. Die zat sinds april vast. Hij had zijn huisarrest geprobeerd te ontvluchten. Medvedtsjoek wordt in Oekraïne verdacht van hoogverraad.

Het optimisme van Erdogan staat in contrast tot de toespraak van Poetin van woensdag. De Russische president kondigde een gedeeltelijke mobilisatie aan, waarmee hij duidelijk maakte dat het einde van de strijd voor hem ver weg is. Zo’n 300.000 reservisten krijgen een oproep van het leger. Daarmee hoopt Rusland weer de overhand te krijgen in de oorlog tegen Oekraïne. De afgelopen weken kregen de Russen forse tegenslagen te verduren. Vooral in de omgeving van Charkov heroverde het Oekraïense leger grondgebied.