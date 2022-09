Wall Street krabbelt op na rentetik door Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wat opgekrabbeld na de flinke verliezen een dag eerder. Het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente voor de derde keer op rij met een stevige 0,75 procentpunt te verhogen galmde nog na op Wall Street. De centrale bank gaf daarbij aan de rente ook in de komende tijd te blijven verhogen totdat de inflatie onder controle is.