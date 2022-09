De 39-jarige vrouw die eerder is aangehouden in het onderzoek naar de dood van baby Sem Vijverberg, die in 2006 dood werd gevonden in Doetinchem, komt op vrije voeten. Het is voor het onderzoek niet meer noodzakelijk om haar in voorlopige hechtenis te houden, zegt het Openbaar Ministerie donderdag. Uit het DNA-onderzoek is gebleken dat ze de moeder is van het jongetje.