Meer treinen NS tussen Zwolle en Amersfoort vanwege omreizigers

Een NS-woordvoerder laat weten dat het onder meer van reizigersorganisatie Rover signalen heeft ontvangen dat het tussen Zwolle-Amersfoort drukker is dan reizigers gewend zijn sinds er geen treinen meer rijden tussen Lelystad en Dronten. Daarom rijdt de NS vanaf 3 oktober met langere treinen tussen Zwolle en Amersfoort. Bovendien laat de spoorwegmaatschappij vanaf 10 oktober vier in plaats van twee intercity’s per uur rijden tussen de twee steden.

Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt voorlopig stil als gevolg van de stroomstoring in Flevoland, begin september. ProRail meldde vorige week dat over een traject van 7 kilometer onder meer de bovenleiding, kabels, seinen en relaiskasten moeten worden vervangen. De kosten daarvan lopen in de miljoenen. Als alternatief voor de trein rijden er bussen tussen Lelystad Centrum en Dronten. De stroomstoring ontstond door kortsluiting en brand in een hoogspanningsstation.

Rover laat weten blij te zijn dat er extra en langere treinen gaan rijden tussen Zwolle en Amersfoort. De reizigersorganisatie hoopt dat de dienstregeling nog verder wordt verbeterd door bijvoorbeeld de extra treinen te koppelen aan bestaande intercity’s naar Leeuwarden, Groningen en Amsterdam. Reizigers zouden dan geen extra overstap meer moeten maken. Daarnaast vraagt Rover de NS het vervangende busvervoer tussen Dronten en Lelystad te verbeteren. Reizigers moeten erop kunnen rekenen dat de in de reisplanner opgenomen bussen ook echt rijden. Dat is nu niet altijd het geval, aldus de reizigersvereniging.