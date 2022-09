Italianen opgeschrikt door twee aardbevingen

Inwoners van de Italiaanse provincie Ascoli Piceno zijn donderdag opgeschrikt door twee aardbevingen, die zich kort na elkaar voordeden. Volgens persbureau ANSA had de eerste beving een kracht van 4.1. De tweede, die een minuut later volgde, was met 3.6 iets minder hevig. Vooralsnog zijn er geen berichten over slachtoffers of ernstige schade.

Het epicentrum lag bij de plaats Folignano. In de omgeving werden uit voorzorg gebouwen ontruimd, waaronder scholen, meldden Italiaanse media.

Ascoli Piceno valt onder de regio Le Marche, in het midden van het land.