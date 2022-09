Separatisten melden zes doden door beschieting markt Donetsk

Beschietingen door het Oekraïense leger hebben volgens pro-Russische separatisten zeker zes levens geëist in Donetsk. Een projectiel kwam volgens de lokale autoriteiten neer op een markt in de oostelijke stad. Nog eens zes mensen raakten gewond, stelde een lokale bestuurder.

Donetsk is de hoofdstad van de gelijknamige regio. Separatisten grepen er in 2014 de macht. Ze organiseren vanaf vrijdag een referendum over aansluiting bij Rusland. Die stembusgang is volgens westerse landen en de regering in Kiev illegaal en doorgestoken kaart.