Rusland wil ondanks mobilisatie nog niet over een oorlog spreken

President Vladimir Poetin riep woensdag 300.000 reservisten op om mee te vechten in Oekraïne. Normaal gesproken maakt een land dat (gedeeltelijk) mobiliseert zich op voor een oorlog. In Rusland is het nog altijd strafbaar om te spreken over de 'oorlog' of 'invasie' in Oekraïne.

De laatste keer dat Rusland mobiliseerde was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.