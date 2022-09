Reuters: landen willen oude slotregels luchtvaart EU niet terug

Europese landen willen de oude regels over start- en landingsrechten, zogeheten slots, op luchthavens niet terug. De Europese Unie is van plan de versoepelingen die het vanwege de coronapandemie instelde weer terug te draaien nu de pandemie op zijn retour lijkt. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat landen een aanpassing van de oude regels willen.

Doorgaans zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om 80 procent van de toegewezen slots echt te gebruiken om ze niet kwijt te raken. Het dagelijkse EU-bestuur versoepelde de regels al snel na de eerste uitbraak van Covid-19 in maart 2020, omdat veel maatschappijen daarna ‘spookvluchten’ gingen uitvoeren om hun toewijzingen niet kwijt te raken. Kort daarop schortte Brussel de regel op. Met het herstel van de reissector werd ook een slotverplichting weer mondjesmaat ingevoerd. Momenteel geldt een verplichting van 64 procent.

Een meerderheid van de lidstaten wil nu niet verder gaan dan een verhoging tot 70 procent, aldus de ingewijden. Door een tekort aan arbeidskrachten zien Europese luchthavens zich genoodzaakt het aantal vluchten te verminderen. Regeringen zijn ook bezorgd over het effect van de stijgende inflatie, hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne op de vraag naar reizen. Als compromis zou nu over een verplichting van 75 procent worden gesproken.