Toegenomen drukte bij Russische grens met Finland

Een dag na de afgekondigde gedeeltelijke mobilisatie in Rusland, is de drukte bij de grenzen met de buurlanden toegenomen. De Finse grenswacht zegt dat het aantal Russen aan de grens ‘duidelijk is gestegen’.

De Russische president Vladimir Poetin riep woensdag 300.000 reservisten op om mee te vechten in Oekraïne. Vrijwel meteen stegen de prijzen van vliegtickets waarmee Russen het land kunnen verlaten en veel vluchten naar het buitenland werden volgeboekt.

Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland. Volgens de grenswacht is het druk, maar is de situatie nog onder controle. De Finse grens is een van de weinige plekken waar Russen nog via land het Westen kunnen bereiken. De Baltische landen hebben de grenzen al vrijwel volledig dichtgegooid en willen geen Russische deserteurs opvangen. Finland beraadt zich ook op strengere visaregels.

Bij de Russische grens met Georgië staan volgens mediaberichten inmiddels ook lange rijen. Volgens het Kremlin is dat overdreven en is er geen sprake van een exodus bij de grenzen en op vliegvelden.