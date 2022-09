Medvedev: we kunnen aangesloten regio’s verdedigen met kernwapens

De Russische oud-president Dmitri Medvedev heeft gedreigd met de inzet van ‘alle wapens, inclusief strategische kernwapens’ om geannexeerd grondgebied te verdedigen. De bondgenoot van president Vladimir Poetin maakte dat duidelijk via zijn Telegram-account. Medvedev is vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. In die rol zinspeelde hij al eerder op de mogelijkheid om nucleaire wapens te gebruiken als Rusland dat nodig acht.

Rusland is van plan om met ‘referenda’ grote stukken Oekraïens grondgebied in te lijven. Naast Donetsk en Loehansk, waar pro-Russische separatisten al jaren grotendeels de dienst uitmaken, wil Rusland komende week dergelijke referenda organiseren in de regio’s Zaporizja en Cherson. Geen van die regio’s is volledig in handen van Russische troepen.

De Oekraïense regering en westerse leiders zien de geplande stembusgang als doorgestoken kaart. Zo sprak de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dinsdag bij de VN over ‘schijnreferenda’, die slechts zijn bedoeld om de ‘imperialistische agressie’ van Rusland te verhullen.

‘Geen weg terug’

In de Russische militaire leer is het gebruik van kernwapens geoorloofd als Rusland zelf ernstig wordt bedreigd. Wat Medvedev betreft geldt dat straks dus ook voor de regio’s die volgens hem binnenkort onderdeel van Rusland zullen worden. Er is ‘geen weg terug’, stelt hij.

Medvedev was tussen 2008 en 2012 president. Poetin was in die tijd premier, daarna nam hij het stokje als staatshoofd weer over van zijn bondgenoot.