Brits verbod op ‘fracken’ van schaliegas opgeheven

De Britse regering heeft donderdag een verbod op het zogeheten ‘fracken’ van schaliegas opgeheven. Er gold sinds 2019 een verbod op fracking vanwege zorgen over aardbevingen die daardoor konden ontstaan. Maar vanwege de energiecrisis wil het Verenigd Koninkrijk meer werk maken van de productie van gas in eigen land.

De Britse premier Liz Truss had eerder al gezegd dat het verbod zou worden opgeheven. De fracking-methode, waarbij chemicaliën en steengruis of zand onder druk de bodem in wordt gespoten om gas dat gevangen zit in steen vrij te maken, is omstreden. Grondwater kan door fracken vervuild raken en het kan aardbevingen veroorzaken.

Minister van Economische Zaken en Energie Jacob Rees-Mogg zei donderdag dat het versterken van de Britse energievoorziening ‘een absolute prioriteit’ is en dat alle energiebronnen ontwikkeld moeten worden. ‘Het is dan ook goed dat we het verbod hebben opgeheven om zo elke mogelijke bron van binnenlands gas te realiseren.’

Stap niet onomstreden

Bij het Britse publiek is er veel weerstand tegen fracking vanwege de zorgen over aardbevingen en milieuschade. De Britse overheid stelde vorig jaar in een peiling vast dat slechts 17 procent van de Britten fracken ziet zitten. Ook binnen de Conservatieve Partij van premier Truss is de stap niet onomstreden. Minister Kwasi Karteng van Financiën heeft zich al uitgesproken tegen fracken. Oppositiepartij Labour is eveneens tegenstander.

Daarnaast is er twijfel of fracken op korte termijn kan helpen met de energiecrisis in het Verenigd Koninkrijk. Volgens kenners kan het jaren duren voordat een echte fracking-industrie in het land is opgebouwd en is het nog maar de vraag of er ook schaliegas op omvangrijke schaal kan worden gewonnen. Londen stelt dat met het opheffen van het verbod meer geboord kan worden en zo beter kan worden bepaald hoe schaliegas veilig gefrackt kan worden als er steun is van lokale gemeenschappen.