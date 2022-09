Volgend jaar geen Grote Poëzieprijs wegens geldgebrek

De Grote Poëzieprijs is sinds 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs en geldt als de belangrijkste poëzieprijs in het Nederlandse taalgebied. Hij wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige dichtbundel van het afgelopen jaar. Normaal gesproken is er een bedrag van 20.000 euro aan verbonden. Dit jaar ging De Grote Poëzieprijs naar Roelof ten Napel voor zijn bundel Dagen in huis.

De afgelopen jaren slaagde de Poëzieclub er telkens wel in om de financiering rond te krijgen bij publieke en private partijen. Maar dat heeft niet geleid tot structurele financiering. Het bestuur hoopt een oplossing te kunnen vinden waardoor de prijs in 2024 wel weer zou kunnen worden uitgereikt.