Prijsvechter easyJet schrapt vooral vluchten op drukke routes

He bedrijf doet zijn best om gedupeerde reizigers binnen 24 uur na hun oorspronkelijke vertrektijd om te boeken naar alternatieve vluchten. Klanten van wie de vlucht is geannuleerd worden zo snel als mogelijk geïnformeerd om de impact op hun plannen te beperken. Zij krijgen of hun geld terug of een voucher. Ook kunnen zij gratis omboeken.

Vanwege de drukte en personeelskrapte stelde Schiphol maatschappijen vorige week de vraag om het aantal dagelijks vertrekkende passagiers tot minstens eind oktober met gemiddeld 18 procent omlaag te brengen. Dat bleek nodig omdat er minder beveiligers beschikbaar zijn dan gepland.