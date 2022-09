De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet nog geen reden om in te grijpen bij energieleveranciers die hun variabele tarieven voor gas en elektriciteit onlangs flink hebben verhoogd.

‘Daar doen wij nu geen onderzoek naar en daar hebben wij ook geen aanleiding voor’, zegt een woordvoerder. ‘Het voelt heel onredelijk dat je zoveel meer moet betalen voor gas en elektriciteit, maar we zien tegelijkertijd dat Rusland minder gas levert en dat de prijzen op de energiemarkt heel hoog liggen op dit moment. En bij variabele contracten mogen die prijzen doorberekend worden door leveranciers aan hun klanten’, vervolgt hij.

De toezichthouder houdt bij energieleveranciers het verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen in de gaten en of daarbij ‘onredelijke vergoedingen’ gevraagd worden aan consumenten. Dat is volgens de woordvoerder nu niet het geval.

Hoe de tariefsverhogingen zich verhouden tot het voorgenomen prijsplafond voor gas en stroom is volgens de zegsman van de ACM nog onbekend. ‘Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden.’