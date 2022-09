Rutte: prijsplafond kan lager uitvallen als energieprijs daalt

Het prijsplafond dat het kabinet voorstelt, kan lager uitvallen dan nu voorzien als blijkt dat de gas- en elektriciteitsprijs is gedaald bij invoering. Nu gaat het kabinet nog uit van plafonds van 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur aan elektriciteit. Tot die grenzen betalen burgers de lagere tarieven die golden voordat de oorlog in Oekraïne begon, maar die worden dus mogelijk lager vastgesteld. Dat schrijft premier Mark Rutte in antwoord op vragen die de Tweede Kamer stelde.

Rutte schrijft dat de ontwikkeling van de gasmarkt onzeker is. Dat komt onder meer omdat de gaslevering aan Europa wisselt. Zo groeit de vraag naar vloeibaar gas ook in Azië, waardoor Europa er meer voor moet betalen. Ook wekken waterkrachtcentrales in Europa vanwege de droogte minder stroom op, waardoor er gas bijgestookt moet worden voor stroomproductie. Verder is er onzekerheid waar volgend jaar gas vandaan moet komen, nu Europa grotendeels stopt met Russisch gas.

In de Kamer pleiten partijen juist ervoor om het plafond ruimer in te stellen, zodat ook mensen in bijvoorbeeld oudere middelgrote woningen genoeg geholpen zijn. Volgens PvdA-leider Attje Kuiken brengt de huidige regeling geen rust bij burgers. "Als je het doet, doe het dan goed." Maar Rutte wijst op de overheidsfinanciën, die hij ook op langere termijn "houdbaar" wil houden.

Het kabinet kreeg van Pieter Omtzigt (zelfstandig Kamerlid) en Caroline van der Plas (BBB) ook vragen over de gevolgen van het prijsplafond voor mensen die aangesloten zijn op een warmtenet of een warmtepomp hebben. Dat zijn bij elkaar zo’n 900.000 huishoudens. Die vragen beantwoordt Rutte nog niet. Hij zegt alleen dat er "zoveel als mogelijk" rekening mee gehouden zal worden. Voor nu heeft het uitwerken van een prijsplafond voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) "de hoogste prioriteit", aldus de premier.