De Jonge: Kamer had eerder moeten ingrijpen tegen uitlatingen FVD

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vindt dat de Tweede Kamer in zijn geheel al veel eerder een streep had moeten trekken bij uitlatingen van FVD-leider Thierry Baudet, ook in eerdere debatten. Het stoort hem dat "die complotwaanzin keer op keer achter het spreekgestoelte de ruimte krijgt. Die leidt regelrecht tot bedreigingen op sociale media en aan de deur. En zeker collega Kaag krijgt het op dat punt zwaar te verduren."

Dat zei De Jonge in de wandelgangen bij de start van de tweede dag van het Kamerdebat over de miljoenennota van het kabinet. "Het is noodzakelijk om op zo'n moment een streep te trekken." Dat deden het kabinet en de Kamer, "en dat is goed".

Hij stapte woensdagavond als een van de eerste kabinetsleden op, nadat Baudet tijdens het Kamerdebat een link legde tussen een 'spionnenopleiding' en vicepremier Sigrid Kaag. Tijdens de politieke beschouwingen van een jaar geleden, keerde De Jonge de Forum-leider de rug toen tijdens zijn inbreng.

'Duidelijk signaal'

Minister van Financiën Sigrid Kaag vindt dat het kabinet "een heel duidelijk signaal heeft afgegeven" door op te stappen. Het kabinet deed dat volgens haar "spontaan, niet gecoördineerd en dat is krachtiger dan al het andere", zei ze voorafgaand aan dag twee. Ze vindt niet dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp eerder had moeten ingrijpen.

Ook D66-fractievoorzitter Jan Paternotte heeft geen kritiek op het optreden van zijn partijgenoot Bergkamp. "De voorzitter hééft ingegrepen", zegt hij. Volgens hem was dat nodig, want "we hebben ook een voorbeeldfunctie als parlement, we hebben een waardigheid als parlement". Hij noemt het "heel begrijpelijk" dat ook het kabinet "een streep" heeft getrokken.