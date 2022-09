Einde aan negatieve rente in Zwitserland na verhoging

In Zwitserland is nu ook een einde gekomen aan een lange periode van negatieve rentes. De Zwitserse centrale bank schroefde de rente donderdag namelijk op met een stevige stap van 0,75 procentpunt in de strijd tegen de inflatie. Zwitserland was nog het enige land in Europa met een negatieve rente.

Door de verhoging, de grootste in twintig jaar, bedraagt de rente in het Alpenland nu 0,50 procent. In juni verhoogde de Zwitserse Nationale Bank de rente al onverwachts met een half procentpunt tot min 0,25 procent. Dat was de eerste verhoging in het land sinds 2007. Daarvoor stond de rente vanaf 2015 stabiel op min 0,75 procent.

Centralebankpresident Thomas Jordan verklaarde in juni al toekomstige renteverhogingen niet uit te sluiten om de inflatie te stabiliseren. Hoewel de inflatie in Zwitserland veel lager is dan in veel andere Europese landen, ligt de inflatie met 3,5 procent wel op het hoogste niveau in dertig jaar. De centrale bank verwacht dat de inflatie dit jaar op gemiddeld 3 procent zal uitkomen en volgend jaar zal afnemen tot 2,4 procent.

Sterke munt

De sterke Zwitserse frank is een belangrijke reden waarom de Zwitserse inflatie zo laag is. De Zwitserse exportproducten zijn daardoor wel duurder voor buitenlandse kopers, maar het land importeert als gevolg ook minder inflatie uit het buitenland.

Japan is nu nog het enige land van de grote economieën met een negatieve rente. De Bank of Japan hield donderdag het soepele monetaire beleid, dat werd ingevoerd om de economie door de coronacrisis te loodsen, ongewijzigd. In Japan is de inflatie in tegenstelling tot veel andere grote economieën veel lager, waardoor de centrale bank de rente nog niet hoeft te verhogen. De Japanse rente bedraagt min 0,1 procent.

ECB

Andere centrale banken schroeven de rentes flink op om de torenhoge inflatie aan te pakken. Zo werd de rente in Noorwegen donderdag verhoogd met 0,5 procentpunt tot 2,25 procent. Woensdag ging de Amerikaanse rente voor de derde keer op rij omhoog met 0,75 procentpunt en eerder deze week verhoogde de Zweedse Riksbank de rente zelfs met een vol procentpunt.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de rente eerder deze maand met 0,75 procentpunt. Dat was de grootste verhoging door de ECB ooit. Ook in Denemarken ging de rente in september met 0,75 procentpunt omhoog en kwam een einde aan een periode van negatieve rentes in het land, die bijna tien jaar duurde. De Britse centrale bank zal de rente donderdag naar verwachting ook verder gaan verhogen.