VK: Russische mobilisatie kan maanden duren

Het kan maanden duren voordat opgeroepen Russische reservisten gevechtsklaar zijn. Het Britse ministerie van Defensie verwacht dat het Russische leger veel tijd nodig heeft voordat de afgekondigde mobilisatie effect zal hebben in de strijd in Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin riep woensdag 300.000 reservisten op voor een gedeeltelijke mobilisatie. Het Britse defensieministerie zegt te twijfelen aan Poetins vermogen om die mensen überhaupt op te trommelen. ‘Het zal voor Rusland waarschijnlijk een logistieke en administratieve uitdaging zijn om 300.000 man te verzamelen.’

De Britten denken dat Poetin een aanzienlijk risico heeft genomen met zijn besluit, omdat ‘zelfs een beperkte mobilisatie zeer onpopulair is onder een deel van de bevolking’. Het defensieministerie legt deze beslissing dan ook uit als een bewijs van het personeelstekort bij het Russische leger. ‘Rusland heeft geen vrijwilligers meer over die willen vechten in Oekraïne.’