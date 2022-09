Baudet slaat dag twee Politieke Beschouwingen over

Baudet voerde woensdag wel het woord. Daarbij haalde hij theorieën aan over de "vernietiging" van de samenleving en internationale samenspanningen tegen "echte mensen", en prees hij de Russische regering als een voorbeeld voor "een sterk besef van nationale identiteit, met een realistische benadering van de buitenlandse politiek en een viriele, mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken". Toen hij zei dat een afdeling van de universiteit van Oxford waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft "in feite weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten", liep het kabinet weg en werd hem het woord ontnomen.

De Tweede Kamer liet Baudet woensdag eerder aan het woord dan hij eigenlijk gepland stond vanwege zijn hoogzwangere vrouw. Of hij donderdag de hele dag afwezig is, is nog onduidelijk, maar hij zal in ieder geval niet het woord voeren.