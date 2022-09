Wereldwijd 14,3 miljard euro toegezegd voor bestrijding ziekten

Voor de bestrijding van malaria, tuberculose en aids heeft een groep landen een recordbedrag van 14,3 miljard euro toegezegd op de driejaarlijkse donorconferentie van het Global Fund in New York. Het zijn wereldwijd de ziektes waar de meeste mensen aan sterven. Ook de Nederlandse overheid heeft meer geld toegekend - in totaal 180 miljoen euro verspreid over drie jaar - dan bij de vorige conferentie.