Spanjaard Agustín Fernández Mallo wint Europese Literatuurprijs

De trilogie is in het Nederlands vertaald door Adri Boon. Mallo en zijn vertaler krijgen de prijs op 5 november 2022 tijdens het festival in Den Haag. Volgens de jury heeft vertaler Boon een ‘ware tour de force geleverd’, want ‘met al die losse fragmenten, citaten, verwijzingen, tekstsoorten in verschillende stijlen moet het een hondsmoeilijke klus zijn geweest’.

Aan de prijs, voor zowel auteurs als vertalers van de beste literatuur in Europa met een Nederlandse vertaling, is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro voor de auteur. De vertaler krijgt 5000 euro. De prijzen worden betaald door het Nederlands Letterenfonds, Stichting Lira Fonds en de Lancey Foundation.

Voor de prijs waren dit jaar twintig boeken genomineerd, uit elf talen, waaronder het Engels, Frans en Pools. In de jury zaten onder meer de auteurs Manon Uphoff en Hans Maarten van den Brink.