DNB: weer forse verliezen huishoudens op aandelenbeleggingen

Nederlandse huishoudens hebben in het tweede kwartaal opnieuw flinke verliezen geleden op aandelenbeleggingen vanwege de gedaalde beurskoersen. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) ging daardoor 6,7 miljard euro aan belegd vermogen verloren. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het om een verlies van 2,9 miljard euro, aldus DNB.

De centrale bank zegt dat de daling in het tweede kwartaal het op één na grootste verlies ooit gemeten is. Alleen in het eerste kwartaal van 2020, aan het begin van de coronapandemie, werd een groter kwartaalverlies geregistreerd. Toen ging het om 9 miljard euro.

Door de Russische invasie van Oekraïne en de zorgen bij beleggers over de hoge inflatie, stijgende rentes en een economische recessie is er veel onrust op de aandelenmarkten. De totale omvang van het aandelenbezit van Nederlandse huishoudens was aan het einde van het tweede kwartaal met 54,1 miljard euro terug rond het niveau van begin 2021, zegt DNB.

AEX

Volgens DNB waren met name in juni de verliezen op de beurs groot. Die maand daalde de Amsterdamse AEX-index met 6,9 procent en nam de waarde van beleggingen van huishoudens af met 4,5 miljard euro.

Wel hebben Nederlandse huishoudens in het tweede kwartaal per saldo voor 874 miljoen euro aan aandelen gekocht. In het eerste kwartaal werd nog voor een bedrag van 33 miljoen euro aan stukken verkocht.

Techaandelen

DNB stelt dat de grootste verliezen werden geleden op techaandelen zoals de AEX-chipfondsen ASMI, ASML en Besi. De omvang van beleggingen in Shell, het bedrijf waarin het meest wordt belegd door huishoudens, nam met 4,7 procent af in waarde tot 5 miljard euro door nettoverkopen van 260 miljoen euro.

AEX-fondsen zijn goed voor ruim een derde van het belegd vermogen van huishoudens in Nederland. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben 1,9 miljoen huishoudens aandelenbeleggingen.