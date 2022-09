Zelenski tegen VN: wij willen vrede en bestraffing Rusland

Zelenski wil onder meer dat het vetorecht dat Rusland als permanent lid van de VN geniet, wordt ingetrokken. De agressor zou volgens de Oekraïense president geen deel meer uit mogen maken van de besluitvorming bij internationale organisaties.

Ook vraagt hij om een tribunaal dat de Russische misdaden kan bestraffen en wil hij een fonds om alle geleden schade mee te kunnen herstellen. Verder blijven aanhoudende sancties voor Rusland belangrijk om vrede te kunnen bereiken, aldus de Oekraïense president. Zelenski benadrukt dat een neutrale positie voor zijn land geen optie is.

De Oekraïense president besluit zijn toespraak met een kritische noot voor de zeven landen die tegen zijn videoboodschap bij de Algemene Vergadering stemden. Deze landen, waaronder Rusland, Noord-Korea en Syrië, reageren volgens Zelenski ‘met een rode knop op principes’. De ruim honderd landen die wel wilden dat de Oekraïense regeringsleider een toespraak gaf, feliciteert hij. ‘Vrede zal zegevieren over elke vorm van agressie’, aldus de Oekraïense president, die na afloop van zijn toespraak een staande ovatie kreeg.

Zelenski is de enige regeringsleider die de VN-vergadering op afstand toespreekt. Eerder op de dag gaf de Russische president Vladimir Poetin nog een tv-toespraak, waarin een gedeeltelijke mobilisatie werd aangekondigd. Poetin zelf is niet aanwezig bij de Algemene Vergadering in New York.