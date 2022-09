Wall Street sluit op verlies na rentestap Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag eensgezind met verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op de renteverhoging door de Federal Reserve. De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten verhoogde voor de derde keer op rij de rente met 0,75 procentpunt. Het tempo waarop de rente wordt verhoogd vertoont parallellen met de aanpak van de hoge inflatie zo’n 40 jaar geleden.

Op de financiële markten werd alom rekening gehouden met een rentestap van driekwart procentpunt, al werd ook gespeculeerd over een nog stevigere verhoging. Volgens Jerome Powell, de baas van de Fed, is er geen pijnvrije weg om de inflatie te bestrijden. Dat de situatie op de arbeidsmarkt minder wordt nam hij voor lief. De dollar stond op zijn hoogste stand afgezet tegen de euro in circa twintig jaar. De euro was bij de slotbel 0,9842 dollar waard, tegen 0,9884 dollar eerder op de dag.

De leidende Dow-Jonesindex ging de handel uit met een verlies van 1,7 procent op 30.183,78 punten. De brede S&P 500 verloor 1,7 procent tot 3789,93 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,8 procent tot 11.220,19 punten.

Meta Platforms

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Facebook-moeder Meta Platforms. Het bedrijf wil zijn kosten met een tiende terugbrengen. De reorganisatie zou niet gepaard gaan met gedwongen ontslagen al zal personeel de ingrepen wel gaan merken. Het aandeel Meta verloor 2,7 procent. Ook Google-moeder Alphabet zou voor ingrepen staan. Dat techbedrijf zakte 1,7 procent.

Beyond Meat zakte 0,8 procent. De fabrikant van vleesvervangers heeft zijn operationeel topman Doug Ramsey per direct op non-actief gesteld na beschuldigingen dat hij een man in zijn neus heeft gebeten. De politie in de stad Fayetteville in Arkansas arresteerde Ramsey afgelopen weekend na een uit de hand gelopen ruzie. Dinsdag verloor het aandeel al 6 procent.

De olieprijzen gingen eerder op de dag omhoog door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin kondigde namelijk een gedeeltelijke militaire mobilisatie af, waardoor honderdduizenden reservisten kunnen worden ingezet in Oekraïne. Gedurende de sessie zakten de prijzen weer in het rood. Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel 0,7 procent minder op 83,33 dollar en Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 90,20 dollar per vat.