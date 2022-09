IAEA-topman: situatie in kerncentrale Zaporizja verslechtert

De situatie in de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja ‘verslechtert verder’, waarschuwt directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). ‘We kunnen het ons niet veroorloven te wachten tot er iets rampzaligs gebeurt’, zei Grossi na een vergadering over Zaporizja met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron. ‘Zolang de bombardementen doorgaan, zijn de risico’s enorm.’ Grossi is in New York vanwege de Algemene Vergadering van de VN daar.

Woensdag werd de kerncentrale opnieuw beschoten, meldt het IAEA, zoals de afgelopen weken al vaker gebeurd is. Daarvan beschuldigen Kiev en Moskou elkaar over en weer. Bij de meest recente beschietingen raakten de kabels beschadigd die een van de zes reactoren van elektriciteit voorzien, waardoor die reactor zo’n veertig minuten op door dieselgeneratoren opgewekte energie moest vertrouwen. De schade aan de kabels is inmiddels hersteld. Hoewel het stralingsniveau in de buurt van de kerncentrale volgens Oekraïense autoriteiten nog binnen de norm ligt, zei Grossi ‘ernstig bezorgd’ te zijn over de situatie.

De IAEA-topman zei dat hij de situatie in Zaporizja besproken heeft met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die hij woensdagochtend in de marge van de Algemene Vergadering van de VN ontmoette, zonder in details te treden over het besprokene. Grossi zei ‘spoedig’ naar Oekraïne te willen reizen om ter plekke de veiligheidssituatie omtrent de centrale te bespreken.

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, is sinds begin maart in handen van Rusland.