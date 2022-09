Klaver verwijt kabinet ‘toondoof’ te zijn voor zorgen

Het kabinet is volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver ‘toondoof’ geweest voor de zorgen van mensen. Daardoor kwam het kabinet volgens hem veel te laat met een maatregelenpakket om een te grote achteruitgang in koopkracht te voorkomen.

‘Dat is verwijtbaar’, aldus de linkse oppositiepoliticus. Hij noemde het kabinet tijdens het debat over de begroting van volgend jaar ‘stuurloos’. Het kabinet heeft dit jaar teveel aan ‘paniekvoetbal’ gedaan, vindt de fractieleider van GroenLinks.

Klaver wilde ook weten of het kabinet alles in het werk heeft gezet om volgend jaar nieuwe problemen zoals zeer hoge inflatie het hoofd te kunnen bieden. ‘Dat we niet weer machteloos zijn.’

Het kabinet moet wat Klaver betreft ook meer doen tegen ‘de allergrootste bedreiging die we hebben’: klimaatverandering. ‘We lopen achter’, zegt hij over de doelen om CO2-uitstoot in 2030 meer dan te halveren ten opzichte van 1990. Het is volgens hem onacceptabel dat het kabinet die afspraken niet nakomt. Hij eist dat het kabinet met een aanvullend pakket komt om de klimaatdoelen wel te halen.