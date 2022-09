COA: voor iedereen bij Ter Apel onderdak in aankomende nacht

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoeven er geen mensen buiten te slapen in de nacht van woensdag op donderdag, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ‘We hebben mensen onder kunnen brengen op andere locaties, zoals in Zuidbroek en Stadskanaal’, aldus de zegsvrouw.

Mochten er woensdagavond zich nog mensen melden bij het centrum dan is er voor hen nog opvangruimte in het centrum zelf. Dinsdagavond was het erg druk bij Ter Apel. Met kunst- en vliegwerk lukte het toen om alle asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag onderdak te geven. De drukte kwam onder meer doordat er een noodopvang in Goes was gesloten, waardoor mensen elders een plek moesten krijgen.

Eerder woensdag meldde de gemeente Enschede versneld tweehonderd mensen te ontvangen in de crisisnoodopvang in de Diekmanhal, nadat de gemeente een ‘dringend verzoek’ hierover had gekregen van het kabinet. Volgens de COA-woordvoerster helpen dit soort opvanglocaties ook om meer lucht te geven aan de hele opvangketen.

Vorige week werd bekend dat de Eurohal in het Groningse Zuidbroek een noodopvang wordt voor maximaal vijfhonderd mensen. De locatie blijft een half jaar in gebruik, dat kan met maximaal een half jaar worden verlengd. Sinds enige tijd is ook in het Groningse Zoutkamp een tijdelijke ‘wachtkamer’, waar mensen een paar dagen kunnen verblijven totdat hun asielaanvraag wordt geregistreerd.

Voor de opening van Zoutkamp sliepen er tijden honderden mensen buiten bij Ter Apel.