Luchtvaartindustrie waarschuwt voor hogere ticketprijzen

Directeur-generaal van de IATA Willie Walsh en Qatar Airways-topman Akbar Al Baker zeiden dat reizigers over de hele wereld de komende maanden prijsverhogingen kunnen verwachten door de hogere brandstofprijzen. Daarbij wezen ze ook op de stevige verliezen in de sector in de afgelopen twee jaar. Er is ‘weinig optimisme’ in de sector, zei Walsh tijdens een IATA-bijeenkomst. Volgens Walsh hebben maatschappijen weinig andere mogelijkheden dan de hogere kosten door te berekenen aan klanten.

Volgens IATA hebben luchtvaartmaatschappijen in 2020 en 2021 een verlies van 180 miljard dollar in de boeken gezet. De verwachting is dat daar dit jaar nog eens 9,7 miljard dollar aan verliezen bij komt. Herstel van de luchtvaartmaatschappijen wordt bovendien vertraagd als China zijn reisverbod vanwege het coronavirus handhaaft tot 2023, stelt Walsh.

Al Baker, wiens bedrijf dit jaar 1,5 miljard dollar winst boekte, bekritiseerde regeringen voor het ‘misleiden’ van het publiek over de milieuschade van vliegen. Hij zei dat beperkingen voor luchtvaartmaatschappijen, zoals plannen in veel Europese landen om vluchten van minder dan 500 kilometer te verbieden, ook de kosten opdrijven. Verder zullen volgens hem ook duurdere biobrandstoffen voor prijsdruk zorgen.

Beide luchtvaartbestuurders stelden dat de heropening van China een sleutelrol speelt bij het herstel van de luchtvaartindustrie. China heeft een ‘zeer belangrijke plaats’ in de internationale reiscijfers, aldus Walsh. ‘Als China in 2023 gesloten blijft, zal dat duidelijk gevolgen hebben voor de kracht van het algemene herstel’, zei hij.