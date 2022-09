Winst voor beurs Amsterdam in aanloop naar rentebesluit VS

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst gesloten, in aanloop naar het belangrijke rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De Federal Reserve gaat de rente verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers wachten met spanning af hoe groot die rentestap van de Fed zal worden. Het kan opnieuw 0,75 procentpunt worden, maar er wordt ook gespeculeerd op een verhoging met een vol procentpunt.

Verder verwerkten de financiële markten de gedeeltelijke mobilisatie die werd aangekondigd door de Russische president Vladimir Poetin. Daardoor kan Rusland honderdduizenden reservisten oproepen, die kunnen worden ingezet in Oekraïne. Ook kwam Poetin met nieuwe dreigementen rond de inzet van kernwapens tegen het Westen over de oorlog in Oekraïne.

De AEX sloot 1,2 procent hoger op 669,79 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 904,91 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Signify

Verlichtingsproducent Signify was koploper in de AEX met een winst van ruim 3 procent. Ook levensmiddelenconcern Unilever, betalingsverwerker Adyen en speciaalchemiebedrijf DSM deden het goed met plussen tot 2,8 procent. Grootste daler in de hoofdindex was zorgtechnologieconcern Philips met een min van meer dan 2 procent.

In de MidKap was tankopslagbedrijf Vopak de sterkste stijger met een plus van 3,2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een koersverlies van 2 procent.

Uniper

In Frankfurt kelderde Uniper 27 procent. De Duitse regering bevestigde het noodlijdende energiebedrijf te nationaliseren. Daarmee moet worden voorkomen dat de gassector in Duitsland grote schade oploopt vanwege de energiecrisis. Het Finse Fortum, dat zijn meerderheidsbelang in Uniper aan de Duitse staat verkoopt, steeg 9,5 procent in Helsinki.

De euro was 0,9884 dollar waard, tegen 0,9986 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 83,03 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 89,90 dollar per vat.