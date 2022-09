Bierbrouwers bezorgd over voortbestaan en manen overheid tot actie

De branchevereniging van onafhankelijke brouwers CRAFT maakt zich zorgen over het voortbestaan van bierbrouwerijen. De vereniging verwacht de crises waar Nederland mee te maken heeft veel bedrijven ‘over de rand van het faillissement duwen’.

Zo hebben bierbrouwerijen te maken met onder meer de gestegen energiekosten. Ook de kosten voor grondstoffen en verpakkingsmateriaal spelen de sector parten. CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp wil daarom dat de overheid in actie komt. Volgens hem heeft het kabinet enkel oog voor multinationals, en laat het daarmee ‘het overgrote deel van de brouwerijen in Nederland in de kou staan’.

Volgens Oostendorp hebben brouwerijen ‘veerkracht’ getoond tijdens de coronacrisis. Maar volgens hem staan verschillende bedrijven nu op omvallen. ‘Want wat er nu op ons afkomt gaat bedrijven echt de das omdoen. De reserves zijn op’, aldus Oostendorp. Volgens hem gaan mogelijk honderden banen verloren, evenals mogelijk de helft van de ongeveer duizend brouwerijen in Nederland.