D66 botst met groene partijen over klimaatbeleid kabinet

De groene partijen in de Tweede Kamer hebben D66 aangesproken op het klimaatbeleid van dit kabinet. GroenLinks-leider Jesse Klaver verweet de partij te doen alsof het beleid heel vooruitstrevend is, terwijl er in de praktijk te weinig van terechtkomt. "De greenwashing van D66 is inmiddels erger dan de greenwashing van Shell." Ook de Partij voor de Dieren had kritiek.

"Als je kijkt naar de afgelopen jaren waarin D66 onderdeel was van de regering, zie je dat Nederland jaar op jaar de doelen niet haalt", zei Klaver. Paternotte bracht ertegenin dat er ook doelen zijn die wél gehaald zijn, zoals de Urgendadoelen. Daar nam Klaver geen genoegen mee. "Ik heb het over de Klimaatwet", aldus de GroenLinks-leider. Hij verweet het kabinet veel te lang te doen over nieuwe plannen om de doelen te behalen. Paternotte sprak dat tegen. "De systematiek die hij beschrijft is de systematiek van de Klimaatwet. Maar ik ben het met hem eens dat er tempo nodig is."

"Don't klimaatwet me, ga mij niet uitleggen wat in die wet staat. Ik heb hem verdorie zelf geschreven", zei Klaver. "Ik vraag u: laten we ervoor zorgen dat er dit jaar wél een pakket ligt waarmee we de doelstellingen halen."

Onvoldoende

"Het klimaatbeleid krijgt een dikke onvoldoende, een dubbele onvoldoende", zei Ouwehand. "Natuurlijk zijn groene partijen, die hier uw bondgenoten moeten zijn, heel kritisch. Want die klimaatcrisis moet opgelost."

Paternotte zei tegen zowel Ouwehand als Klaver dat hij vindt dat ze meer aandacht zouden moeten hebben voor de stappen die wel gezet zijn. "De reden dat ik dit benoem is dat ik inderdaad van het kabinet verwacht dat we ons houden aan de afspraken om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord niet alleen halen, maar dat we er overheen gaan."

De D66'er stelde dat er "hele grote stappen" gezet zijn die tot voor kort ondenkbaar waren. "Dat is ook waarom ik denk dat het goed is om zeggen dat je met compromissen een heel eind de richting in kan komen en dat je dingen veel beter kan maken." Hij vindt de kritiek zelfs contraproductief. "Door alleen maar te wijzen op dingen die je nog nét niet hebt behaald, doe je ook geen recht aan het feit dat we op de goede weg zitten."