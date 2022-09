Transavia hoeft deze week geen Schipholvluchten te schrappen

Die maatregel neemt Transavia ook de komende tijd nog, maar toch moet het volgende week waarschijnlijk wel vluchten annuleren. De maatschappij zoekt nog uit hoeveel en welke dat zijn.

De verwachting voor deze week is nog wel onder het voorbehoud dat de luchthaven niet weer met een aanvullende inperking komt, zoals vorig weekeinde het geval was. Zaterdag moest Transavia twee vluchten schrappen en KLM zelfs 34. KLM rekent de komende dagen gemiddeld vijftien vluchten te moeten annuleren en in het weekend iets meer.

Vanwege de drukte en personeelskrapte stelde Schiphol maatschappijen vorige week de vraag om het aantal dagelijks vertrekkende passagiers tot minstens eind oktober met gemiddeld 18 procent omlaag te brengen. Dat bleek nodig omdat er minder beveiligers beschikbaar zijn dan gepland.