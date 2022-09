Wall Street begint licht hoger aan belangrijke Fed-dag

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten begonnen. De beurshandel op Wall Street staat volledig in het teken van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting om 20.00 uur Nederlandse tijd het rentetarief in de Verenigde Staten opnieuw verhogen in de strijd tegen de torenhoge inflatie.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt zal verhogen. Een rentesprong van 1 procentpunt behoort echter ook tot de mogelijkheden na het tegenvallende inflatiecijfer over augustus. Naast het rentebesluit zijn beleggers ook benieuwd naar de prognoses van de centrale bankiers voor de toekomstige rentestappen, waarbij wordt gehoopt op mildere renteverhogingen in de komende maanden. Ook komt de Fed met nieuwe ramingen voor de Amerikaanse economie en de inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 30.832 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,4 procent tot 3871 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 11.442 punten.

Ford Motor

Ford Motor won 0,8 procent. De autofabrikant kelderde dinsdag ruim 12 procent na een waarschuwing dat problemen in de toeleveringsketens het bedrijf 1 miljard dollar extra kunnen kosten in het derde kwartaal.

Ook Boeing (plus 0,2 procent) stond in de schijnwerpers. De vliegtuigbouwer schrapt zo’n 150 financiële banen in de Verenigde Staten. Het concern wil zich meer focussen op ontwerp, productie en productontwikkeling. Eerder schrapte Boeing ook al banen bij de IT-afdeling.

Beyond Meat

Beyond Meat won 0,2 procent. De fabrikant van vleesvervangers heeft zijn operationeel topman Doug Ramsey per direct op non-actief gesteld na beschuldigingen dat hij een man in zijn neus heeft gebeten. De politie in de stad Fayetteville in Arkansas arresteerde Ramsey afgelopen weekend na een uit de hand gelopen ruzie. Dinsdag verloor het aandeel al 6 procent.

De olieprijzen gingen omhoog door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin kondigde namelijk een gedeeltelijke militaire mobilisatie af, waardoor honderdduizenden reservisten kunnen worden ingezet in Oekraïne. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 85,19 dollar en Brentolie werd 1,6 procent duurder op 92,04 dollar per vat. De euro was 0,9903 dollar waard, tegen 0,9986 dollar een dag eerder.