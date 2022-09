VS en NAVO niet verrast door Poetins nucleaire dreigementen

Poetin beschuldigde het Westen woensdag in een televisietoespraak van ‘nucleaire chantage’ en zei dat Rusland ‘veel wapens’ heeft om mee terug te slaan. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg benadrukt dat hij niet mee wil gaan in het betoog van Rusland en dat een nucleaire oorlog onder geen beding mag uitbreken. Hij neemt Poetins woorden serieus en wil dat Moskou ook inziet wat de ernst van zo’n dreigement is.

John Kirby, de woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad, sluit zich daarbij aan en noemt Poetins uitlatingen ‘onverantwoordelijk’. Tegelijkertijd sluit dat volgens Kirby aan bij hoe de Russische president zich de afgelopen zeven maanden gedragen heeft.

De NAVO en de VS zien vooralsnog geen verandering in de strategische opstelling van kernwapens, maar houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, kunnen ook de eigen posities aangepast worden.

Beatrice Fihn, voorzitter van de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), veroordeelt de dreigementen van Poetin ten scherpste. De organisatie die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede won roept alle partijen op om deëscalerend te werk te gaan en de kernwapens van tafel te halen.