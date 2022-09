Directeur centrale ontraadt doorstart ‘scheurtjesreactor’ België

De directeur van een Belgische kerncentrale vlak bij Nederland wil niet toegeven aan de wens om een zogenoemde ‘scheurtjesreactor’ alsnog open te houden. De voorbereidingen voor de sluiting zijn al zo ver gevorderd dat de veiligheid in het geding zou kunnen komen, waarschuwt hij.

België heeft jaren geleden besloten zijn kerncentrales te sluiten. De reactoren met verontrustende scheurtjes in de wand voorop, ook al zijn zij volgens onderzoekers niet onveilig. Maar vanwege het noodgedwongen afscheid van fossiele energiebronnen en het conflict met energieleverancier Rusland wil de Belgische regering in ieder geval twee en mogelijk meer reactoren op gang houden.

Maar pleitbezorgers van het openhouden van ‘Doel 3’, een paar kilometer van de grens met Zeeuws-Vlaanderen, kunnen dat volgens directeur Peter Moens uit hun hoofd zetten. Aan de sluiting wordt al vier jaar gewerkt. Moens erkent dat die pas daadwerkelijk onomkeerbaar wordt zodra de ontmanteling van de reactor begint. Maar uit- of zelfs afstel is volgens hem ‘niet wijs en niet aan te raden’.

Sommige werknemers hebben al ander werk, zegt de directeur. En ‘nucleaire veiligheid is ook een zaak van een stabiele organisatie’. Met die veiligheid ‘improviseer ik niet’, aldus Moens. Het bestellen van nieuwe brandstof voor de reactor en het opleiden van nieuw personeel zouden ook jaren vergen.

Uitbater Engie is al maanden in harde onderhandelingen verwikkeld met de overheid over de doorstart van kernreactoren.